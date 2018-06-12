ПСЖ нацелился на трансферную цель "Реала" и "Барселоны"

ПСЖ нацелился на защитника "Реала Сосьедад" из Сан-Себастьяна Альваро Одриосолу, информирует Diario Vasco.

По сведениям источника, в 22-летнем беке баскского клуба парижане видят идеальную замену своему игроку обороны Дани Алвесу. Чемпион Франции уже начал изучать возможности подписания игрока, на которого также претендуют мадридский "Реал" и каталонская "Барселона".

В завершившемся сезоне Одриосола забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи в 41 матче за "Реал Сосьедад".

Напомним, Верратти назвал лучший момент сезона для ПСЖ. | soccernews.ru