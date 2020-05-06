ПСЖ нацелился на трех игроков из Серии А
"Пари Сен-Жермен" проявляет интерес к трем полузащитникам, которые выступают в чемпионате Италии, сообщает le10sport.com.
По сведениям издания, французский клуб интересуется Исмаэлем Беннасером ("Милан"), Сергеем Милинковичем-Савичем ("Лацио") и Лоренцо Пеллегрини ("Рома").
В нынешнем сезоне 22-летний Беннасер провел за "Милан" 23 матча во всех турнирах и сделал одну результативную передачу. 25-летний Милинкович-Савич сыграл за "Лацио" 31 матч, забил пять мячей и отдал семь голевых передач. На счету 23-летнего Пеллегрини 3 гола и 11 результативных передач в 24 поединке.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16