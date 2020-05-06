ПСЖ нацелился на трех игроков из Серии А

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ПСЖ нацелился на трех игроков из Серии А

"Пари Сен-Жермен" проявляет интерес к трем полузащитникам, которые выступают в чемпионате Италии, сообщает le10sport.com.

По сведениям издания, французский клуб интересуется Исмаэлем Беннасером ("Милан"), Сергеем Милинковичем-Савичем ("Лацио") и Лоренцо Пеллегрини ("Рома").

В нынешнем сезоне 22-летний Беннасер провел за "Милан" 23 матча во всех турнирах и сделал одну результативную передачу. 25-летний Милинкович-Савич сыграл за "Лацио" 31 матч, забил пять мячей и отдал семь голевых передач. На счету 23-летнего Пеллегрини 3 гола и 11 результативных передач в 24 поединке.

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