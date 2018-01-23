ПСЖ нацелился на ведущего игрока "Ромы"

Теги алиссонпсжрома

ПСЖ нацелился на ведущего игрока "Ромы"Французский ПСЖ нацелился на голкипера итальянской "Ромы" Алиссона, информирует Calciomercato.

По сведениям источника, подписать 25-летнего вратаря "волков" парижане планируют уже следующим летом. За него "красно-синие" будут готовы заплатить 45 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Алиссон пропустил 21 мяч в 26 играх за "Рому".

Напомним, ПСЖ интересуется форвардом "Реала". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Битва за полуфинал Кубка Испании: "Алавес" против "Валенсии"

Битва за полуфинал Кубка Испании: "Алавес" против "Валенсии"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Наполи 21 54
2 Ювентус 21 53
3 Лацио 20 43
4 Интер Милан 21 43
5 Рома 20 40
6 Сампдория 20 33
7 Милан 21 31
8 Аталанта 21 30
9 Удинезе 20 29
10 Торино 21 29
11 Фиорентина 21 28
12 Болонья 21 27
13 Кьево 21 22
14 Сассуоло 21 22
15 Дженоа 21 21
16 Кальяри 21 20
17 Кротоне 21 18
18 СПАЛ 21 16
19 Хеллас Верона 21 13
20 Беневенто 21 7
Полная таблица

топ-5 тегов