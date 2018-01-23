ПСЖ нацелился на ведущего игрока "Ромы"

Французский ПСЖ нацелился на голкипера итальянской "Ромы" Алиссона, информирует Calciomercato.

По сведениям источника, подписать 25-летнего вратаря "волков" парижане планируют уже следующим летом. За него "красно-синие" будут готовы заплатить 45 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Алиссон пропустил 21 мяч в 26 играх за "Рому".

Напомним, ПСЖ интересуется форвардом "Реала". | soccernews.ru