ПСЖ нацелился на ведущего защитника "Баварии"

ПСЖ нацелился на ведущего защитника мюнхенской "Баварии" Джерома Боатенга, информирует Paris United.

По сведениям источника, парижане уже сделали личное предложение самому 29-летнему беку, а параллельно вступили в переговоры по его трансферу с чемпионами Германии.

В прошлом сезоне Боатенг забил 2 мяча и сделал 4 результативные передачи в 31 матче за "Баварию".

Напомним, ПСЖ не удается согласовать трансфер защитника "Ювентуса". | soccernews.ru