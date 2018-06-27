ПСЖ нацелился на ведущего защитника "Ювентуса"

ПСЖ нацелился на ведущего защитника туринского "Ювентуса" Алекса Сандро, информирует Rai Sport.

По сведениям источника, уже на этой неделе парижане планируют встретиться с 27-летним беком "старой синьоры", чтобы обсудить условия его возможного переезда на "Парк де Пренс".

В завершившемся сезоне Алекс Сандро забил 4 мяча и сделал 6 результативных передач в 39 матчах за "Ювентус".

Напомним, ПСЖ нашел способ переманить лидера "Челси". | soccernews.ru