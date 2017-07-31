ПСЖ нацелился на Вильяма Карвалью

Хавбек лиссабонского "Спортинга" Вильям Карвалью попал в сферу интересов ПСЖ, сообщает A Bola.

По информации ресурса, ПСЖ видит в футболисте возможную замену Гжегожу Крыховяку, которого французский клуб намерен продать.

Отметим, что клаусула Карвалью составляет 45 миллионов евро.

В прошлом сезоне Карвалью провел 42 поединка, забил 2 гола и отдал 4 ассиста.

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