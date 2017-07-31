ПСЖ нацелился на Вильяма Карвалью

Теги псжвильям карвальюспортинг лиссабон

ПСЖ нацелился на Вильяма Карвалью

Хавбек лиссабонского "Спортинга" Вильям Карвалью попал в сферу интересов ПСЖ, сообщает A Bola.

По информации ресурса, ПСЖ видит в футболисте возможную замену Гжегожу Крыховяку, которого французский клуб намерен продать.

Отметим, что клаусула Карвалью составляет 45 миллионов евро.

В прошлом сезоне Карвалью провел 42 поединка, забил 2 гола и отдал 4 ассиста.

Читайте также: ПСЖ подпишет контракт с Неймаром в среду. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

10 главных итогов стартовых туров РФПЛ

10 главных итогов стартовых туров РФПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Монако 38 95
2 ПСЖ 38 87
3 Ницца 38 78
4 Олимпик Лион 38 67
5 Олимпик Марсель 38 62
6 Бордо 38 59
7 Нант 38 51
8 Сент-Этьен 38 50
9 Ренн 38 50
10 Генгам 38 50
11 Лилль 38 46
12 Анжер 38 46
13 Тулуза 38 44
14 Метц 38 43
15 Монпелье 38 39
16 Дижон 38 37
17 ФК Кан 38 37
18 Лорьян 38 36
19 Нанси 38 35
20 Бастия 38 34
Полная таблица

топ-5 тегов