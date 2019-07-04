ПСЖ нацелился на вингера "Реала"

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ПСЖ нацелился на вингера "Реала"

ПСЖ хочет купить вингера мадридского "Реала" Лукаса Васкеса, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, парижане постараются убедить 28-летнего испанца сменить команду в виду его непонятных перспектив на "Сантьяго Бернабеу". Футболист может потерять игровую практику на фоне прихода в королевский клуб нескольких новых атакующих полузащитников.

"Бланкос" готовы продать Васкеса этим летом за 60 миллионов евро.

В прошлом сезоне игрок провёл за "Реал" 47 матчей, забил 5 голов и сделал 4 ассиста.

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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

Да,а в ПСЖ его перспективы с приходом Сарабии и наличием Мбаппе не будут сомнительны?

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