ПСЖ нацелился на вингера "Реала"
ПСЖ хочет купить вингера мадридского "Реала" Лукаса Васкеса, сообщает Mundo Deportivo.
По сведениям издания, парижане постараются убедить 28-летнего испанца сменить команду в виду его непонятных перспектив на "Сантьяго Бернабеу". Футболист может потерять игровую практику на фоне прихода в королевский клуб нескольких новых атакующих полузащитников.
"Бланкос" готовы продать Васкеса этим летом за 60 миллионов евро.
В прошлом сезоне игрок провёл за "Реал" 47 матчей, забил 5 голов и сделал 4 ассиста.
Не пропустите: Коутиньо готов перейти в ПСЖ. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Почти 150 млн евро из ничего! "Ювентус" умеет подписывать свободных агентов, мы расскажем о самых известных в последнем десятилетии
-
Виллиан пропустит финал Кубка Америки
-
Сборная Перу сенсационно разгромила Чили в полуфинале Кубка Америки-2019
-
Вице-президент "Барселоны" Жорди Местре покинул свой пост
-
Мартинес может возглавить "Ньюкасл"
Лента новостей
-
Итальянский клуб в шаге от подписания защитника "Спартака" Боккетти
-
Охрана президента Бразилии могла препятствовать работе системы VAR во время матча с Аргентиной
-
Буффон приехал в клинику для прохождения обследования перед возвращением в "Ювентус"
-
Почти 150 млн евро из ничего! "Ювентус" умеет подписывать свободных агентов, мы расскажем о самых известных в последнем десятилетии
-
Три топ-клуба АПЛ поспорят за Себальоса
-
Герреро вышел на пятое место в списке лучших бомбардиров Кубка Америки
-
Виллиан пропустит финал Кубка Америки
-
"Ювентус" сделал первое официальное предложение по де Лигту
-
СМИ узнали условия трансфера Крыховяка в "Локомотив"
-
1
ПСЖ нацелился на вингера "Реала"
-
Сборная США стала вторым финалистом Золотого Кубка КОНКАКАФ
-
2
Сборная Перу сенсационно разгромила Чили в полуфинале Кубка Америки-2019
-
Главные новости дня: 3 июля
-
1
"Ювентус" хочет купить Икарди и платить 8 миллионов евро в год
-
Стало известно, под каким номером будет играть Андер Эррера в ПСЖ
-
"Монпелье" представил новую форму
-
Вице-президент "Барселоны" Жорди Местре покинул свой пост
-
1
Мартинес может возглавить "Ньюкасл"
-
1
Воспитанник "Спартака" Обухов перешел в "Сочи"
-
"Севилья" купила игрока "Марселя" Окампоса
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32