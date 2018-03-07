ПСЖ нацелился на вингера "Ювентуса"

Теги ювентуспсжхуан куадрадо

ПСЖ нацелился на вингера "Ювентуса"Французский ПСЖ нацелился на вингера туринского "Ювентуса" Хуана Куадрадо, информирует calciomercato.

По сведениям источника, парижане будут готовы предпринять попытки подписать 29-летнего колумбийца уже ближайшим летом.

В нынешнем сезоне Куадрадо забил 4 мяча и сделал 5 результативных передач в 20 матчах за "Ювентус".

Напомним, вчера ПСЖ уступил "Реалу". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Битва с "быками": "Зенит" в гостях у "РБ Лейпциг"

Битва с "быками": "Зенит" в гостях у "РБ Лейпциг"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Наполи 27 69
2 Ювентус 26 68
3 Рома 27 53
4 Лацио 27 52
5 Интер Милан 26 51
6 Сампдория 26 44
7 Милан 26 44
8 Аталанта 25 38
9 Торино 26 36
10 Фиорентина 26 35
11 Удинезе 26 33
12 Болонья 27 33
13 Дженоа 26 30
14 Кальяри 26 25
15 Кьево 26 25
16 Сассуоло 26 23
17 СПАЛ 27 23
18 Кротоне 26 21
19 Хеллас Верона 26 19
20 Беневенто 26 10
Полная таблица

топ-5 тегов