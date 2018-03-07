ПСЖ нацелился на вингера "Ювентуса"

Французский ПСЖ нацелился на вингера туринского "Ювентуса" Хуана Куадрадо, информирует calciomercato.

По сведениям источника, парижане будут готовы предпринять попытки подписать 29-летнего колумбийца уже ближайшим летом.

В нынешнем сезоне Куадрадо забил 4 мяча и сделал 5 результативных передач в 20 матчах за "Ювентус".

Напомним, вчера ПСЖ уступил "Реалу". | soccernews.ru