ПСЖ нацелился на вратаря "Лидса"

Фото: Telegram Leeds Carajo

Голкипер "Лидса" Иллан Мелье может продолжить карьеру в ПСЖ.

По сведениям Goal.com, наставник парижан Маурисио Почеттино хотел бы видеть у себя в команде Уго Льориса, однако "Тоттенхэм" не намерен отпускать своего основного вратаря.

Таким образом, ПСЖ переключился на Мелье. Отмечается, что на переговоры могут повлиять хорошие отношения Почеттино с тренером "Лидса" Марсело Бьелсой.

Трансферная стоимость Мелье оценивается в 17 миллионов евро. В этом сезоне он провел 28 матчей, в которых пропустил 46 голов.

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