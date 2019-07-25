ПСЖ нацелился на вратаря "Ньюкасла"

Теги ньюкасл юнайтедпсжмартин дубравкакевин трапптрансферы

ПСЖ нацелился на вратаря "Ньюкасла"

Вратарь "Ньюкасла" Мартин Дубравка может продолжить карьеру во Франции, сообщает Kicker.

По сведениям издания, в приобретении словацкого стража ворот заинтересован ПСЖ, который ищет замену для Кевина Траппа.

Парижане могут купить 30-летнего футболиста за сумму немногим более 10 миллионов евро.

Дубравка перебрался в "Ньюкасл" в январе 2018 года и с тех пор пропустил 59 голов в 50 матчах.

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