ПСЖ нацелился на защитника "Аякса"

Теги аякспсждейли блиндтрансферы

ПСЖ нацелился на защитника "Аякса"

Защитник "Аякса" Дейли Блинд попал в сферу интересов ПСЖ.

Как сообщает Le Parisien, парижский клуб перед новым сезоном хочет подписать несколько опытных футболистов и 29-летний игрок "Аякса" считается прекрасным вариантом.

Блинд вернулся в "Аякс" из "МЮ" прошлым летом. В этом сезоне он провел 47 игр, в которых отметился 5 голами и 4 ассистами.

Отметим, что трансферная стоимость Блинда оценивается в 18 миллионов евро.

Читайте также: ПСЖ готов удовлетворить финансовые требования Де Хеа. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

УЕФА назначил арбитров на матчи Лиги Чемпионов

УЕФА назначил арбитров на матчи Лиги Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 29 80
2 Лилль Лилль 30 60
3 Лион Лион 31 56
4 Сент-Этьен Сент-Этьен 31 50
5 Марсель Марсель 31 48
6 Реймс Реймс 30 46
7 Монпелье Монпелье 30 45
8 Ницца Ницца 30 44
9 Страсбур Страсбур 30 42
10 Ренн Ренн 30 42
11 Ним Ним 30 40
12 Анжер Анжер 31 38
13 Бордо Бордо 31 38
14 Тулуза Тулуза 30 32
15 Нант Нант 29 31
16 Монако Монако 31 31
17 Амьен Амьен 31 31
18 Дижон Дижон 31 24
19 ФК Кан ФК Кан 31 23
20 Генгам Генгам 31 23
Полная таблица

топ-5 тегов