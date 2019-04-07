ПСЖ нацелился на защитника "Аякса"
Защитник "Аякса" Дейли Блинд попал в сферу интересов ПСЖ.
Как сообщает Le Parisien, парижский клуб перед новым сезоном хочет подписать несколько опытных футболистов и 29-летний игрок "Аякса" считается прекрасным вариантом.
Блинд вернулся в "Аякс" из "МЮ" прошлым летом. В этом сезоне он провел 47 игр, в которых отметился 5 голами и 4 ассистами.
Отметим, что трансферная стоимость Блинда оценивается в 18 миллионов евро.
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|Монпелье
|30
|45
|8
|Ницца
|30
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|Страсбур
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|Ренн
|30
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|11
|Ним
|30
|40
|12
|Анжер
|31
|38
|13
|Бордо
|31
|38
|14
|Тулуза
|30
|32
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|Нант
|29
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|16
|Монако
|31
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|18
|Дижон
|31
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|ФК Кан
|31
|23
|20
|Генгам
|31
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