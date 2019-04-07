ПСЖ нацелился на защитника "Аякса"

Защитник "Аякса" Дейли Блинд попал в сферу интересов ПСЖ.

Как сообщает Le Parisien, парижский клуб перед новым сезоном хочет подписать несколько опытных футболистов и 29-летний игрок "Аякса" считается прекрасным вариантом.

Блинд вернулся в "Аякс" из "МЮ" прошлым летом. В этом сезоне он провел 47 игр, в которых отметился 5 голами и 4 ассистами.

Отметим, что трансферная стоимость Блинда оценивается в 18 миллионов евро.

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