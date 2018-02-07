ПСЖ нацелился на защитника "Барселоны"

Французский ПСЖ нацелился на защитника молодежной команды каталонской "Барселоны" Хуана Миранду, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, парижане активно интересуются 18-летним беком, контракт которого с "сине-гранатовыми" истекает летом следующего года.

В нынешнем сезоне Миранда отметился 1 забитым мячом в 5 матчах Сегунды за вторую команду "Барселоны".

Напомним, ПСЖ готов побороться с "Реалом" за защитника "Баварии". | soccernews.ru