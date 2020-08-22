ПСЖ нацелился на защитника "Баварии"

Защитник "Баварии" Бенжамен Павар стал трансферной целью ПСЖ, утверждает L’Equipe.

По сведениям издания, парижане хотят заполучить универсального игрока обороны уже этим летом.

Переход Павара вписывается в концепцию спортивного директора ПСЖ Леонардо, который хочет видеть в команде побольше французов.

Рыночная стоимость 24-летнего футболиста оценивается в 40 миллионов евро.

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