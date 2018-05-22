ПСЖ нацелился на защитника "Байера"

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ПСЖ нацелился на защитника "Байера"

ПСЖ нацелился на левого защитника леверкузенского "Байера" Венделла, сообщает L’Equipe.

По сведениям издания, парижане уже связывались с представителями 24-летнего бразильца.

В этом сезоне Венделл сыграл за "Байер" 30 матчей, забил 3 гола и сделал 3 результативных передачи.

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