ПСЖ нацелился на защитника "Челси"

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ПСЖ нацелился на защитника "Челси"

Фото инстаграм Антонио Рюдигера

Центральный защитник лондонского "Челси" Антонио Рюдигер заинтересовал ПСЖ, сообщает Le10Sport.

По информации источника, парижане будут следить за ситуацией с продлением контракта между игроком и "синими".

Соглашение 28-летнего немца с "Челси" истекает в июне 2022 года, поэтому следующим летом его можно подписать бесплатно.

Рыночная стоимость Рюдигера оценивается в 28 миллионов евро. За "Челси" он выступает с 2017 года.

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