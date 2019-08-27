ПСЖ нацелился на защитника дортмундской "Боруссии"

ПСЖ проявляет интерес к португальскому защитнику дортмундской "Боруссии" Рафаэлу Геррейру, сообщает Bild.

По сведениям издания, французский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. ПСЖ готов платить игрока зарплату в размере восьми миллионов евро в год, что почти в три раза больше его нынешнего оклада.

25-летний Геррейру выступает за "Боруссию" с 2016 года. Всего он провел за немецкий клуб 83 матча во всех турнирах, в которых забил 15 голов и отдал 17 результативных передач. Его контракт с клубом истекает летом 2020 года.

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