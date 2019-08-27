ПСЖ нацелился на защитника дортмундской "Боруссии"
ПСЖ проявляет интерес к португальскому защитнику дортмундской "Боруссии" Рафаэлу Геррейру, сообщает Bild.
По сведениям издания, французский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. ПСЖ готов платить игрока зарплату в размере восьми миллионов евро в год, что почти в три раза больше его нынешнего оклада.
25-летний Геррейру выступает за "Боруссию" с 2016 года. Всего он провел за немецкий клуб 83 матча во всех турнирах, в которых забил 15 голов и отдал 17 результативных передач. Его контракт с клубом истекает летом 2020 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|2
|6
|2
|Фрайбург
|2
|6
|3
|РБ Лейпциг
|2
|6
|4
|Вольфсбург
|2
|6
|5
|Байер Леверкузен
|2
|6
|6
|Бавария Мюнхен
|2
|4
|7
|Боруссия Менхенгладбах
|2
|4
|8
|Фортуна Дюссельдорф
|2
|3
|9
|Хоффенхайм
|2
|3
|10
|Айнтрахт Франкфурт
|2
|3
|11
|Герта
|2
|1
|12
|Шальке
|2
|1
|13
|Аугсбург
|2
|1
|14
|Унион Берлин
|2
|1
|15
|Падерборн
|2
|0
|16
|Вердер Бремен
|2
|0
|17
|Кельн
|2
|0
|18
|Майнц 05
|2
|0