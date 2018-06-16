ПСЖ нацелился на защитника "Милана"

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ПСЖ нацелился на защитника "Милана"

Защитник "Милана" Леонардо Бонуччи летом может покинуть клуб.

Как сообщает Sky Sports, игрок близок к переходу в ПСЖ, где, возможно, он сможет воссоединиться с Джанлуиджи Буффоном.

Ранее сообщалось, что в услугах Бонуччи также заинтересованы "Манчестер Юнайтед" и "Реал".

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