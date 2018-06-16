ПСЖ нацелился на защитника "Милана"
Защитник "Милана" Леонардо Бонуччи летом может покинуть клуб.
Как сообщает Sky Sports, игрок близок к переходу в ПСЖ, где, возможно, он сможет воссоединиться с Джанлуиджи Буффоном.
Ранее сообщалось, что в услугах Бонуччи также заинтересованы "Манчестер Юнайтед" и "Реал".
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