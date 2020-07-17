ПСЖ нацелился на защитника "Ювентуса"

"Пари Сен-Жермен" проявляет интерес к защитнику "Ювентуса" Луке Пеллегрини, сообщает Le10Sport.

По сведениям издания, французский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. "Ювентус" может согласиться на трансфер, чтобы поправить финансовое положение, которое пострадало из-за кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса.

В нынешнем сезоне 21-летний Пеллегрини выступает за "Кальяри" на правах аренды, провел за клуб 24 матча во всех турнирах и отдал шесть результативных передач. Его контракт с "Ювентусом" действует до лета 2023 года.

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