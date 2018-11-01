ПСЖ нацелился на звезду дортмундской "Боруссии"

ПСЖ нацелился на полузащитника дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, парижане пристально следят за прогрессом 18-летнего англичанина и будут готовы сделать по нему предложение в одно из ближайших трансферных окон.

Отметим, что Санчо перебрался в "Боруссию" летом 2017 года, а уже в этом сезоне устроил настоящий фурор в Бундеслиге - в его активе 4 гола и 6 ассистов в 9 матчах первенства.

Недавно "шмели" продлили контракт с перспективным вингером до 2022 года. По новому соглашению зарплата футболиста выросла до трёх миллионов евро.

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