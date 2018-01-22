ПСЖ нацелился на звезду из АПЛ

Французский ПСЖ заинтересовался полузащитником английского "Манчестер Сити" Кевином Де Брюйне, информирует Le 10 Sport.

По сведениям источника, парижане определили 26-летнего хавбека "горожан" в качестве одной из приоритетных для себя трансферных целей на следующее лето. "Красно-синие" внимательно следят за ситуацией с возможным продлением контракта бельгийца с его клубом, и в случае провала в переговорах между сторонами, они будут готовы предпринять попытки подписать звезду "Сити".

Напомним, вчера ПСЖ уступил "Лиону". | soccernews.ru