ПСЖ нацелился на звезду из АПЛ

Теги псжманчестер ситикевин де брюйне

ПСЖ нацелился на звезду из АПЛФранцузский ПСЖ заинтересовался полузащитником английского "Манчестер Сити" Кевином Де Брюйне, информирует Le 10 Sport.

По сведениям источника, парижане определили 26-летнего хавбека "горожан" в качестве одной из приоритетных для себя трансферных целей на следующее лето. "Красно-синие" внимательно следят за ситуацией с возможным продлением контракта бельгийца с его клубом, и в случае провала в переговорах между сторонами, они будут готовы предпринять попытки подписать звезду "Сити".

Напомним, вчера ПСЖ уступил "Лиону". | soccernews.ru

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