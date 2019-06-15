ПСЖ нацелился на звезду Серии А

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ПСЖ нацелился на звезду Серии А

ПСЖ сделал своей трансферной целью полузащитника "Лацио" Сергея Милинковича-Савича, сообщает Le10Sport.

По информации источника, на подписании звёздного серба настаивает новый спортивный директор парижского клуба Леонардо.

Конкуренцию французскому гранду намерен составить туринский "Ювентус".

Милинкович-Савич выступает за "Лацио" с 2015 года, сыграл 162 матча, забил 31 гол и сделал 18 ассистов.

Контракт футболиста с римским клубом рассчитан до 2023 года. Его стоимость оценивается в 65 миллионов евро.

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