ПСЖ начад переговоры с Погба

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ПСЖ начад переговоры с Погба

"Пари Сен-Жермен" проявляет интерес к французскому полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Полю Погба, сообщает Foot Mercato.

По сведениям издания, представители парижского клуба провели предварительные переговоры с агентом хавбека Мино Райолой. Контракт Погба с манкунианцами истекает через год, поэтому он вполне может быть продан ближайшим летом.

В нынешнем сезоне 27-летний Погба провел за "Манчестер Юнайтед" 28 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи.

Не пропустите: Погба готов остаться в "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
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