ПСЖ начал переговоры о переходе Месси

"Пари Сен-Жермен" ведет переговоры о переходе аргентинского нападающего "Барселоны" Лионеля Месси, сообщает ESPN.

По сведениям издания, представители французского клуба уже провели предварительную беседу с отцом форварда Хорхе. ПСЖ намерен провести переговоры с Месси уже в январе.

Напомним, что контракт 33-летнего Месси с "Барселоной" истекает летом 2021 года. Таким образом, следующим летом аргентинец сможет перейти в другой клуб бесплатно. Форвардом также интересуются "Интер" и "Манчестер Сити".

В нынешнем сезоне Месси провел за "Барселону" 10 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.

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