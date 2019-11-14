ПСЖ начал переговоры о выкупе Икарди

ПСЖ решил выкупить у миланского "Интера" контракт нападающего Мауро Икарди.

Как сообщает итальянская пресса, парижане начали соответствующие переговоры с женой и агентом футболиста Вандой Нарой.

Ожидается, что трансфер 26-летнего аргентинца обойдётся французскому гранду в 65 миллионов евро.

Икарди выступает за ПСЖ на правах аренды со 2 сентября, в его активе 10 матчей, 9 голов и 1 ассист.

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