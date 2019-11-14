ПСЖ начал переговоры о выкупе Икарди
ПСЖ решил выкупить у миланского "Интера" контракт нападающего Мауро Икарди.
Как сообщает итальянская пресса, парижане начали соответствующие переговоры с женой и агентом футболиста Вандой Нарой.
Ожидается, что трансфер 26-летнего аргентинца обойдётся французскому гранду в 65 миллионов евро.
Икарди выступает за ПСЖ на правах аренды со 2 сентября, в его активе 10 матчей, 9 голов и 1 ассист.
Не пропустите: Неймар по-прежнему хочет вернуться в "Барселону". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Лента новостей
-
Три клуба РПЛ интересуются форвардом "Луча" Алиевым
-
Месси рассказал о единственном случае в карьере, когда он просил футболку у соперника
-
"Реал" готовит конкретное предложение по Санчо
-
"Манчестер Сити" пожаловался на арбитра матча с "Ливерпулем"
-
Экс-президент "Спартака": "Ни в коем случае нельзя допустить развала "Ростова"
-
"Тоттенхэм" определил пять кандидатов на замену Эриксену
-
Мбаппе хочет поучаствовать в двух международных турнирах за лето
-
Adidas выступил с заявлением о скандале с новой формой сборной России
-
ПСЖ начал переговоры о выкупе Икарди
-
Виллиан назвал лучшего футболиста в истории
-
СМИ узнали, когда Зинченко вернётся к тренировкам
-
Пять клубов поспорят летом за Санчо
-
Тренер "Нефтехимика" посетовал, что интерес ЦСКА отвлекает Макарова от футбола
-
Саутгейт заявил о завершении конфликта между Стерлингом и Гомесом
-
"Ростов" проведёт товарищеский матч с соседом по турнирной таблице РПЛ
-
Юморист Мартиросян не смог сделать выбор между Месси и Роналду
-
Тренер "Сочи" высказался об игре Заболотного
-
Лига 1 назвала лучшего игрока октября
-
Муслин ответил Каньенде на обвинения во взяточничестве
-
"Лос-Анджелес Гэлакси" подтвердил уход Ибрагимовича из клуба
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|12
|32
|2
|Интер Милан
|12
|31
|3
|Лацио
|12
|24
|4
|Кальяри
|12
|24
|5
|Аталанта
|12
|22
|6
|Рома
|12
|22
|7
|Наполи
|12
|19
|8
|Парма
|12
|17
|9
|Фиорентина
|12
|16
|10
|Хеллас Верона
|12
|15
|11
|Торино
|12
|14
|12
|Удинезе
|12
|14
|13
|Сассуоло
|11
|13
|14
|Милан
|12
|13
|15
|Болонья
|12
|12
|16
|Лечче
|12
|10
|17
|Дженоа
|12
|9
|18
|Сампдория
|12
|9
|19
|СПАЛ
|12
|8
|20
|Брешия
|11
|7