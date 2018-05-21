ПСЖ начал переговоры по своему следующему громкому подписанию
ПСЖ вступил в переговоры с форвардом мюнхенской "Баварии" Робертом Левандовски, информирует L'Equipe.
Так, по сведениям издания, парижане видят в поляке замену своему ведущему нападающему Эдинсону Кавани, который ближайшим летом может покинуть клуб.
В нынешнем сезоне Левандовски забил 41 мяч и сделал 5 результативных передач в 48 матчах за "Баварию".
Напомним, в ближайшие дни руководство ПСЖ встретится с Буффоном. | soccernews.ru
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|Команда
|М
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|34
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|Боруссия Дортмунд
|34
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|Байер Леверкузен
|34
|55
|6
|РБ Лейпциг
|34
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|7
|Штутгарт
|34
|51
|8
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|49
|9
|Боруссия Менхенгладбах
|34
|47
|10
|Герта
|34
|43
|11
|Вердер Бремен
|34
|42
|12
|Аугсбург
|34
|41
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|Ганновер 96
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|Майнц 05
|34
|36
|15
|Фрайбург
|34
|36
|16
|Вольфсбург
|34
|33
|17
|Гамбург
|34
|31
|18
|Кельн
|34
|22