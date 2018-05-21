ПСЖ начал переговоры по своему следующему громкому подписанию

ПСЖ вступил в переговоры с форвардом мюнхенской "Баварии" Робертом Левандовски, информирует L'Equipe.

Так, по сведениям издания, парижане видят в поляке замену своему ведущему нападающему Эдинсону Кавани, который ближайшим летом может покинуть клуб.

В нынешнем сезоне Левандовски забил 41 мяч и сделал 5 результативных передач в 48 матчах за "Баварию".

Напомним, в ближайшие дни руководство ПСЖ встретится с Буффоном. | soccernews.ru