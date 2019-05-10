ПСЖ начал переговоры по трансферу Н. Пепе

Теги псжлилльниколя пепетрансферы

ПСЖ начал переговоры по трансферу Н. Пепе

ПСЖ проявляет интерес к ивуарийскому нападающему "Лилля" Николя Пепе, сообщает Yahoo Sport.

По сведениям издания, парижский клуб хочет приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него 50 миллионов евро. Также форвард входит в сферу интересов "Арсенала", "Баварии", "Барселоны", "Интера" и дортмундской "Боруссии".

В нынешнем сезоне 23-летний Пепе провел за "Лилль" 38 матчей во всех турнирах, в которых забил 21 гол и отдал 12 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: Аллегри может возглавить ПСЖ. | http://soccernews.ru
��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Фанаты "Реала" выбрали лучшего игрока апреля

Фанаты "Реала" выбрали лучшего игрока апреля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 35 85
2 Лилль Лилль 35 69
3 Лион Лион 35 63
4 Сент-Этьен Сент-Этьен 35 62
5 Монпелье Монпелье 35 55
6 Марсель Марсель 35 55
7 Ницца Ницца 35 52
8 Ним Ним 35 49
9 Реймс Реймс 35 49
10 Страсбур Страсбур 35 46
11 Нант Нант 35 46
12 Анжер Анжер 35 45
13 Ренн Ренн 35 45
14 Бордо Бордо 35 38
15 Тулуза Тулуза 35 37
16 Амьен Амьен 35 34
17 Монако Монако 35 33
18 ФК Кан ФК Кан 35 30
19 Дижон Дижон 35 28
20 Генгам Генгам 35 25
Полная таблица

топ-5 тегов