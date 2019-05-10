ПСЖ начал переговоры по трансферу Н. Пепе

ПСЖ проявляет интерес к ивуарийскому нападающему "Лилля" Николя Пепе, сообщает Yahoo Sport.

По сведениям издания, парижский клуб хочет приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него 50 миллионов евро. Также форвард входит в сферу интересов "Арсенала", "Баварии", "Барселоны", "Интера" и дортмундской "Боруссии".

В нынешнем сезоне 23-летний Пепе провел за "Лилль" 38 матчей во всех турнирах, в которых забил 21 гол и отдал 12 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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