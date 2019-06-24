ПСЖ начал переговоры с "Аяксом" о трансфере Онаны

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ПСЖ начал переговоры с "Аяксом" о трансфере Онаны

Вратарь ПСЖ Андре Онана может продолжить карьеру во Франции, сообщает A Bola.

По сведениям издания, купить 23-летнего камерунца хочет ПСЖ, который находится в поиске нового голкипера после ухода Джанлуиджи Буффона.

Отмечается, что спортивный директор парижан Леонардо уже вступил в переговоры о трансфере футболиста.

В минувшем сезоне Онана сыграл за "Аякс" 55 матчей во всех турнирах и пропустил 45 голов.

Контракт африканца с клубом рассчитан до июня 2022 года. Его стоимость оценивается в 35 миллионов евро.

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