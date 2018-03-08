ПСЖ начал переговоры с Конте

Руководство ПСЖ ведет активные поиски нового главного тренера.

Парижане намерены попрощаться с Унаи Эмери, который не смог вывести команду в 1/4 финала Лиги Чемпионов.

Боссы клуба уже вышли на контакт с главным тренером "Челси" Антонио Конте. Итальянец может возглавить команду летом.

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