ПСЖ начал переговоры с Конте

Теги антонио контепсжунаи эмери

ПСЖ начал переговоры с КонтеРуководство ПСЖ ведет активные поиски нового главного тренера.

Парижане намерены попрощаться с Унаи Эмери, который не смог вывести команду в 1/4 финала Лиги Чемпионов.

Боссы клуба уже вышли на контакт с главным тренером "Челси" Антонио Конте. Итальянец может возглавить команду летом.

Не пропустите: Пьянич и Бенатья не помогут "Ювентусу" в первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов.  | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: анонс 40 тура

Турнир прогнозов: анонс 40 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 29 78
2 Ливерпуль 29 60
3 Манчестер Юнайтед 28 59
4 Тоттенхэм 29 58
5 Челси 29 53
6 Арсенал Лондон 29 45
7 Бернли 29 40
8 Лестер Сити 29 37
9 Уотфорд 29 36
10 Брайтон & Хоув Альбион 29 34
11 Эвертон 29 34
12 Борнмут 29 33
13 Суонси Сити 29 30
14 Вест Хэм Юнайтед 29 30
15 Хаддерсфилд Таун 29 30
16 Ньюкасл Юнайтед 29 29
17 Саутгемптон 29 28
18 Кристал Пэлас 28 27
19 Сток Сити 29 27
20 Вест Бромвич Альбион 29 20
Полная таблица

топ-5 тегов