ПСЖ начал переговоры с Конте

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ПСЖ начал переговоры с Конте

ПСЖ рассматривает вариант с приглашением главного тренера "Челси" Антонио Конте.

Как сообщает The Guardian, французский клуб уже начал переговоры с представителями итальянского специалиста.

Парижане готовы платить Конте почти 11,5 миллионов евро в год.

Напомним, что ПСЖ собирается по окончании сезона уволить с поста главного тренера Унаи Эмери, который не сумел добиться успеха с командой в Лиге Чемпионов.

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