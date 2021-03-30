ПСЖ начал работу над подписанием Агуэро

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ПСЖ заинтересован в услугах нападающего "Манчестер Сити" Серхио Агуэро, сообщает Todo Fichajes.

По информации источника, клуб уже начал работу над подписанием звёздного аргентинца. В частности, этим занимаются главный тренер Маурисио Почеттино и спортивный директор Леонардо.

Напомним, что 32-летний футболист по окончании нынешнего сезона станет свободным агентом в связи с истечением срока контракта с "горожанами".

Ранее стало известно, что Агуэро хотел бы выступать за ПСЖ вместе со своим соотечественником Лионелем Месси, у которого также летом завершится соглашение с "Барселоной".

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