ПСЖ начал работу над подписанием Роналду

Фото твиттер Криштиану Роналду

ПСЖ намерен приобрести у туринского "Ювентуса" нападающего Криштиану Роналду, сообщает AS.

По сведениям издания, парижский клуб уже начал переговоры с окружением 36-летнего футболиста.

Ожидается, что ПСЖ купит португальца за 25-30 миллионов евро, либо обменяет его на Мауро Икарди.

Ранее стало известно, что Роналду может стать заменой для Килиана Мбаппе.

В минувшем сезоне форвард забил 36 голов и сделал 4 ассиста в 44 матчах. Его контракт с "Ювентусом" рассчитан до июня 2022 года.

Не пропустите: ПСЖ определился с будущим арендованного Мойсе Кина. | http://soccernews.ru