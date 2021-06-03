ПСЖ начал работу над подписанием Роналду
Фото твиттер Криштиану Роналду
ПСЖ намерен приобрести у туринского "Ювентуса" нападающего Криштиану Роналду, сообщает AS.
По сведениям издания, парижский клуб уже начал переговоры с окружением 36-летнего футболиста.
Ожидается, что ПСЖ купит португальца за 25-30 миллионов евро, либо обменяет его на Мауро Икарди.
Ранее стало известно, что Роналду может стать заменой для Килиана Мбаппе.
В минувшем сезоне форвард забил 36 голов и сделал 4 ассиста в 44 матчах. Его контракт с "Ювентусом" рассчитан до июня 2022 года.
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|Наполи
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|27
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|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
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|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
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|12
|Сассуоло
|26
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|13
|Фиорентина
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|Удинезе
|26
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|26
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|16
|Сампдория
|26
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|17
|Дженоа
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|18
|Лечче
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|СПАЛ
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