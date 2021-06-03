ПСЖ начал работу над подписанием Роналду

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ПСЖ начал работу над подписанием Роналду

Фото твиттер Криштиану Роналду

ПСЖ намерен приобрести у туринского "Ювентуса" нападающего Криштиану Роналду, сообщает AS.

По сведениям издания, парижский клуб уже начал переговоры с окружением 36-летнего футболиста.

Ожидается, что ПСЖ купит португальца за 25-30 миллионов евро, либо обменяет его на Мауро Икарди.

Ранее стало известно, что Роналду может стать заменой для Килиана Мбаппе.

В минувшем сезоне форвард забил 36 голов и сделал 4 ассиста в 44 матчах. Его контракт с "Ювентусом" рассчитан до июня 2022 года.

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