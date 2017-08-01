ПСЖ начал расчищать место для Неймара? Клуб близок к расставанию с двумя своими игроками

Теги псжсерж орьеблез матюидиманчестер юнайтедювентусбарселонанеймар

ПСЖ начал расчищать место для Неймара? Клуб близок к расставанию с двумя своими игрокамиФранцузский ПСЖ готов расстаться сразу с двумя своими футболистами - защитником Сержем Орье и хавбеком Блезом Матюиди.

Как информирует AS, первый, почти наверняка, присоединится к английскому "Манчестер Юнайтед", а второй должен стать игроком туринского "Ювентуса". Такой шаг со стороны парижан в прессе уже оценили как подготовительную работу при трансфере вингера каталонской "Барселоны" Неймара, для покупки которого клубу нужны 222 миллиона евро.

Напомним, "Милан" может воспользоваться ситуацией с переходом Неймара в ПСЖ. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

"Атлетико" встретится с "Ливерпулем" в финале Audi Cup

"Атлетико" встретится с "Ливерпулем" в финале Audi Cup

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Челси 38 93
2 Тоттенхэм 38 86
3 Манчестер Сити 38 78
4 Ливерпуль 38 76
5 Арсенал Лондон 38 75
6 Манчестер Юнайтед 38 69
7 Эвертон 38 61
8 Саутгемптон 38 46
9 Борнмут 38 46
10 Вест Бромвич Альбион 38 45
11 Вест Хэм Юнайтед 38 45
12 Лестер Сити 38 44
13 Сток Сити 38 44
14 Кристал Пэлас 38 41
15 Суонси Сити 38 41
16 Бернли 38 40
17 Уотфорд 38 40
18 Халл Сити 38 34
19 Мидлсбро 38 28
20 Сандерленд 38 24
Полная таблица

топ-5 тегов