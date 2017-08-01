ПСЖ начал расчищать место для Неймара? Клуб близок к расставанию с двумя своими игроками

Французский ПСЖ готов расстаться сразу с двумя своими футболистами - защитником Сержем Орье и хавбеком Блезом Матюиди.

Как информирует AS, первый, почти наверняка, присоединится к английскому "Манчестер Юнайтед", а второй должен стать игроком туринского "Ювентуса". Такой шаг со стороны парижан в прессе уже оценили как подготовительную работу при трансфере вингера каталонской "Барселоны" Неймара, для покупки которого клубу нужны 222 миллиона евро.

Напомним, "Милан" может воспользоваться ситуацией с переходом Неймара в ПСЖ. | soccernews.ru