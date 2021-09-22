ПСЖ надеется, что Месси сможет сыграть с "Манчестер Сити"
Фото: инстаграм Месси/Автор неизвестен
Аргентинский форвард Лионель Месси из-за повреждения колена может не сыграть в следующих играх ПСЖ.
Как сообщает L’Équipe ссылаясь на окружение Месси, из-за травмы нападающий пропустит не только сегодняшний матч с "Метцем", но и против "Монпелье", который состоится 25 сентября.
По информации источника, в ПСЖ надеются, что Месси успеет восстановиться к матчу группового этапа Лиги чемпионов против "Манчестер Сити", который состоится 28 сентября.
Завтра аргентинец пройдет еще одно обследование. Сейчас предполагается, что пропуск двух предстоящих матчей позволит Месси выздоровить к матчу с "Сити".
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|Реймс
|28
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|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
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|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13