ПСЖ надеется, что Месси сможет сыграть с "Манчестер Сити"

1 Теги псжлионель месси

ПСЖ надеется, что Месси сможет сыграть с "Манчестер Сити"Фото: инстаграм Месси/Автор неизвестен

Аргентинский форвард Лионель Месси из-за повреждения колена может не сыграть в следующих играх ПСЖ.

Как сообщает L’Équipe ссылаясь на окружение Месси, из-за травмы нападающий пропустит не только сегодняшний матч с "Метцем", но и против "Монпелье", который состоится 25 сентября.

По информации источника, в ПСЖ надеются, что Месси успеет восстановиться к матчу группового этапа Лиги чемпионов против "Манчестер Сити", который состоится 28 сентября.

Завтра аргентинец пройдет еще одно обследование. Сейчас предполагается, что пропуск двух предстоящих матчей позволит Месси выздоровить к матчу с "Сити".

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Комментарии

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Не понял - а как наличие Месси поможет ПСЖ победить Ман Сити?Фактор Почеттино сработать может , но при условии более-менее адекватных игроков , а не зажравшихся , дорвавшихся до денег латиноамериканских обезьян и эгоистичной черепашки!И кто надеется,наверное,Неймару скучно симулировать с Мбаппе дуэтом,хотят тройную силу падений испытать на англичанах!Мда...Ну что же , ВЭБ!То есть,Alles Paris!

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