ПСЖ надеется, что Месси сможет сыграть с "Манчестер Сити"

Фото: инстаграм Месси/Автор неизвестен

Аргентинский форвард Лионель Месси из-за повреждения колена может не сыграть в следующих играх ПСЖ.

Как сообщает L’Équipe ссылаясь на окружение Месси, из-за травмы нападающий пропустит не только сегодняшний матч с "Метцем", но и против "Монпелье", который состоится 25 сентября.

По информации источника, в ПСЖ надеются, что Месси успеет восстановиться к матчу группового этапа Лиги чемпионов против "Манчестер Сити", который состоится 28 сентября.

Завтра аргентинец пройдет еще одно обследование. Сейчас предполагается, что пропуск двух предстоящих матчей позволит Месси выздоровить к матчу с "Сити".

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