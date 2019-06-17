ПСЖ надеется этим летом приобрести Поля Погба

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба может перейти в парижский клуб этим летом. Об этом сообщает The Independent.

По данным источника, в покупке футболиста заинтересован ПСЖ, который хочет, чтобы 26-летний француз заменил Адриана Рабьо, чей контракт заканчивается этим летом.

Ранее Погба сообщал, что хочет сменить команду.

По данным СМИ, в покупке игрока заинтересован "Реал" и "Ювентус".

Погба перешел в "Манчестер Юнайтед" из "Ювенуса" в 2016 году. В минувшем сезоне он участвовал в 47 матчах, отметившись 16 голами и 11 ассистами

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