ПСЖ надеется с помощью Месси сохранить Мбаппе

Фото: инстаграм Мбаппе

ПСЖ не желает расставаться с форвардом Килианом Мбаппе.

Как сообщает The Athletic, руководство парижан надеется, что переход Лионеля Месси убедит Мбаппе не покидать клуб.

Напомним, что контракт Мбаппе с клубом истекает следующим летом. Игрок хочет перебраться в "Реал".

В прошлом сезоне на счету Мбаппе 42 гола и 11 ассистов в 47 играх.

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