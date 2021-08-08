ПСЖ надеется с помощью Месси сохранить Мбаппе
Фото: инстаграм Мбаппе
ПСЖ не желает расставаться с форвардом Килианом Мбаппе.
Как сообщает The Athletic, руководство парижан надеется, что переход Лионеля Месси убедит Мбаппе не покидать клуб.
Напомним, что контракт Мбаппе с клубом истекает следующим летом. Игрок хочет перебраться в "Реал".
В прошлом сезоне на счету Мбаппе 42 гола и 11 ассистов в 47 играх.
Читайте также: "Реал" не исключает, что переход Месси в ПСЖ поможет им с трансфером Мбаппе. | http://soccernews.ru
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