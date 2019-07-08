ПСЖ накажет Неймара, который не прибыл на предсезонный сбор

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ПСЖ накажет Неймара, который не прибыл на предсезонный сбор

ПСЖ официально объявил, что бразильский нападающий Неймар будет наказан за то, что не прибыл на предсезонный сбор клуба.

"Сегодня было обнаружено, что Неймар не прибыл в заранее оговоренном месте, чтобы начать вместе с клубом подготовку к сезону. ПСЖ сожалеет о том, что с ним сложилась подобная ситуация. Будут приняты соответствующие меры", - сообщает пресс-служба французского клуба на официальном сайте клуба.

Ранее сообщалось, что 27-летний Неймар принял решение покинуть ПСЖ и вернуться в "Барселону". Каталонский клуб готов вернуть бразильца и предлагает за него 100 миллионов евро и одного из своих игроков. Контракт Неймара с ПСЖ действует до лета 2022 года.

Не пропустите: ПСЖ связывался с "Реалом" и предлагал услуги Неймара. | http://soccernews.ru
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