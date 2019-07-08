ПСЖ накажет Неймара, который не прибыл на предсезонный сбор
ПСЖ официально объявил, что бразильский нападающий Неймар будет наказан за то, что не прибыл на предсезонный сбор клуба.
"Сегодня было обнаружено, что Неймар не прибыл в заранее оговоренном месте, чтобы начать вместе с клубом подготовку к сезону. ПСЖ сожалеет о том, что с ним сложилась подобная ситуация. Будут приняты соответствующие меры", - сообщает пресс-служба французского клуба на официальном сайте клуба.
Ранее сообщалось, что 27-летний Неймар принял решение покинуть ПСЖ и вернуться в "Барселону". Каталонский клуб готов вернуть бразильца и предлагает за него 100 миллионов евро и одного из своих игроков. Контракт Неймара с ПСЖ действует до лета 2022 года.
Не пропустите: ПСЖ связывался с "Реалом" и предлагал услуги Неймара. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Зенит" объявил о переходе хавбека "Рубина" под музыку из "Санта-Барбары"
-
"Динамо" нацелилось на защитника сборной Бразилии
-
В России появились в продаже фарфоровые фигурки с изображениями Кокорина и Мамаева
-
Три российских клуба поборются за хавбека сборной Уругвая
-
Гризманн будет лишаться 4% зарплаты за каждый пропущенный день сборов "Атлетико"
Лента новостей
-
Кот-д'Ивуар победил Мали благодаря голу Заа и вышел в 1/4 финала Кубка Африки
-
1
"Рубин" иронично поблагодарил Сутормина, который перешел в "Зенит"
-
2
Четвертый игрок "Зенита" за неделю перешел в "Сочи"
-
"Тоттенхэм" продлил контракты с двумя основными игроками
-
У Балотелли возникли неприятности с итальянской полицией
-
ПСЖ накажет Неймара, который не прибыл на предсезонный сбор
-
Эрнандес: "Было бы здорово, если бы Гризманн стал игроком "Баварии"
-
"Зенит" объявил о переходе хавбека "Рубина" под музыку из "Санта-Барбары"
-
"Эвертон" готов заплатить 35 миллионов евро за форварда "Барселоны"
-
1
"Аякс" объявил о продлении контракта с Тадичем
-
"Лестер" совершил рекордный трансфер в истории, купив Тилеманса
-
"Динамо" нацелилось на защитника сборной Бразилии
-
Нето прокомментировал свой переход в "Барселону"
-
"Аугсбург" объявил о переходе бывшего защитника "Спартака"
-
"Барселона" представила нового вратаря команды
-
"Урал" креативно представил форму на новый сезон
-
Косиельни может вернуться во Францию
-
"Реал" хочет отказать "Атлетико" и продать Хамеса в "Наполи"
-
"Бавария" представила Эрнандеса, который был куплен за 80 миллионов евро
-
В России появились в продаже фарфоровые фигурки с изображениями Кокорина и Мамаева
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|38
|91
|2
|Лилль
|38
|75
|3
|Лион
|38
|72
|4
|Сент-Этьен
|38
|66
|5
|Марсель
|38
|61
|6
|Монпелье
|38
|59
|7
|Ницца
|38
|56
|8
|Реймс
|38
|55
|9
|Ним
|38
|53
|10
|Ренн
|38
|52
|11
|Страсбур
|38
|49
|12
|Нант
|38
|48
|13
|Анжер
|38
|46
|14
|Бордо
|38
|41
|15
|Амьен
|38
|38
|16
|Тулуза
|38
|38
|17
|Монако
|38
|36
|18
|Дижон
|38
|34
|19
|ФК Кан
|38
|33
|20
|Генгам
|38
|27