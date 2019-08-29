ПСЖ намерен арендовать форварда "Реала"

ПСЖ проявляет интерес к сербскому нападающему "Реала" Луке Йовичу, сообщает Soccer Link.

По сведениям издания, французский клуб намерен арендовать футболиста до закрытия летнего трансферного окна. В составе парижан форвард может заменить бразильца Неймара, который близок к переходу в "Барселону".

"Реал" может согласиться отдать Йовича в аренду, так как его уровнем недоволен главный тренер Зинедин Зидан.

21-летний Йович перешел в "Реал" этим летом из "Айнтрахта" за 60 миллионов евро. Контракт форварда с королевским клубом действует до лета 2025 года.

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