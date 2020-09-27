ПСЖ намерен арендовать хавбека "Челси"

Хавбек "Челси" Жоржиньо попал в сферу интересов ПСЖ.

По сведениям Telefoot, парижане заинтересованы в аренде 28-летнего футболиста. ПСЖ уже сделал запрос в лондонский клуб.

Напомним, что ранее интерес к Жоржиньо также проявлял "Арсенал".

В текущем сезоне на счету Жоржиньо один гол и один ассист в двух матчах.

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