ПСЖ намерен купить бразильца из Бундеслиги
"Пари Сен-Жермен" проявляет интерес к бразильскому нападающему "Герты" Матеусу Кунье, сообщает Kicker.
По сведениям издания, французский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Купить форварда хочет спортивный директор парижан Леонардо.
В январе 2020 года 21-летний Кунья перешел в "Герту" из "РБ Лейпциг" за 18 миллионов евро. В нынешнем сезоне он в сумме провел за клуб 24 матча во всех турнирах, забил пять голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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