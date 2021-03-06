ПСЖ намерен купить защитника "Манчестер Сити"

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ПСЖ намерен купить защитника "Манчестер Сити"

Левый защитник "Манчестер Сити" Бенжамен Менди стал трансферной целью ПСЖ, пишет The Sun.

По сведениям издания, парижане готовы купить 26-летнего футболиста в ближайшее ТО.

Подписание фулбека "горожан" соответствует стратегии ПСЖ по комплектованию состава французскими игроками.

В текущем сезоне Менди сыграл за "Манчестер Сити" 12 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 28 миллионов евро.

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