ПСЖ намерен официально представить Мбаппе своим игроком уже в понедельник

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ПСЖ намерен официально представить Мбаппе своим игроком уже в понедельникФранцузский ПСЖ уже строит планы на свое очередное громкое подписание, информирует sport.es.

По сведениям издания, парижане планируют официально представить форварда "Монако" Килиана Мбаппе своим игроком в ближайший понедельник. Контракт с "красно-синими" 18-летний нападающий монегасков подпишет сроком на пять лет.

Напомним, ПСЖ близок к подписанию Мбаппе. | soccernews.ru

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