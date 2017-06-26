ПСЖ намерен отклонить предложение "Ювентуса" по своему хавбеку

Французский ПСЖ намерен отклонить предложение туринского "Ювентуса" по своему полузащитнику Блезу Матюиди.

Как информирует Football Italia, президент парижан Нассер Ганим Аль-Хелаифи готов будет выставить 30-летнего хавбека на трансфер только в том случае, если футболист лично изъявит желание покинуть клуб. Ввиду этого предложение "старой сеньоры" по Матюиди в размере 15 млн евро будет отклонено руководством ПСЖ.

Напомним, ПСЖ готов перехватить одну из главных трансферных целей "Барселоны". | soccernews.ru