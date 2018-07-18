ПСЖ намерен перехватить трансферную цель "Барселоны"

ПСЖ намерен перехватить трансферную цель каталонской "Барселоны" в лице полузащитника амстердамского "Аякса" Френки де Йонга.

По сведениям sport.es, парижане уже вышли на контакт с агентом 21-летнего хавбека, трансфер которого оценивается в 50 миллионов евро, Али Дурсуном. Однако "сине-гранатовые" не планируют уступать перспективного голландца чемпиону Франции, готовясь уже в ближайшее время сделать новое предложение по игроку.

Напомним, ПСЖ контактирует с топовым защитником. | soccernews.ru