ПСЖ намерен перехватить трансферную цель "Барселоны"

Теги псжаяксбарселонафренки де йонг

ПСЖ намерен перехватить трансферную цель "Барселоны"ПСЖ намерен перехватить трансферную цель каталонской "Барселоны" в лице полузащитника амстердамского "Аякса" Френки де Йонга.

По сведениям sport.es, парижане уже вышли на контакт с агентом 21-летнего хавбека, трансфер которого оценивается в 50 миллионов евро, Али Дурсуном. Однако "сине-гранатовые" не планируют уступать перспективного голландца чемпиону Франции, готовясь уже в ближайшее время сделать новое предложение по игроку.

Напомним, ПСЖ контактирует с топовым защитником. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Не сложилось, не срослось: топ-5 разочарований чемпионата мира-2018

Не сложилось, не срослось: топ-5 разочарований чемпионата мира-2018

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов