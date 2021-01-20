ПСЖ намерен перехватить трансферную цель "Барселоны"

"Пари Сен-Жермен" проявляет интерес к испанскому защитнику "Манчестер Сити" Эрику Гарсии, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, французский клуб намерен подписать футболиста в летнее трансферное окно, когда у него завершится срок контракта с "Манчестер Сити". Впрочем, проблемой может стать тот факт, что Гарсия хочет вернуться в "Барселону", воспитанником которой он является.

20-летним Гарсия в нынешнем сезоне провел за "Манчестер Сити" семь матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

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