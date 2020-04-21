ПСЖ намерен перехватить трансферную цель "Барселоны" и "Ювентуса"

Теги тео эрнандеспсжмилантрансферы

ПСЖ намерен перехватить трансферную цель "Барселоны" и "Ювентуса"

"Пари Сен-Жермен" проявляет интерес к французскому защитнику "Милана" Тео Эрнандесу, сообщает Le10sport.

По сведениям издания, французский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Стоимость игрока оценивается в 25 миллионов евро. 

Ранее сообщалось, что игроком интересуются "Ювентус" и "Барселона".

Эрнандес перешел в "Милан" летом 2019 года из мадридского "Реала" за 20 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел за итальянский клуб 25 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: ПСЖ может выкупить Икарди и обменять его на двух игроков "Ювентуса". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Защитник "Спартака" Николай Рассказов рассказал, как его звали в немецкий клуб

Защитник "Спартака" Николай Рассказов рассказал, как его звали в немецкий клуб

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 25 54
4 Аталанта Аталанта 25 48
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 26 36
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 25 35
9 Парма Парма 25 35
10 Болонья Болонья 26 34
11 Сассуоло Сассуоло 25 32
12 Кальяри Кальяри 25 32
13 Фиорентина Фиорентина 26 30
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 25 27
16 Сампдория Сампдория 25 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 26 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 26 16
Полная таблица

топ-5 тегов