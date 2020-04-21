ПСЖ намерен перехватить трансферную цель "Барселоны" и "Ювентуса"

"Пари Сен-Жермен" проявляет интерес к французскому защитнику "Милана" Тео Эрнандесу, сообщает Le10sport.

По сведениям издания, французский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Стоимость игрока оценивается в 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что игроком интересуются "Ювентус" и "Барселона".

Эрнандес перешел в "Милан" летом 2019 года из мадридского "Реала" за 20 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел за итальянский клуб 25 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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