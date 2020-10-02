ПСЖ намерен перехватить трансферную цель "Ювентуса"

"Пари Сен-Жермен" проявляет интерес к полузащитнику "Лиона" Уссему Ауару, сообщает L’Equipe.

По сведениям издания, парижский клуб намерен приобрести футболиста до закрытия трансферного окна. "Лион" оценивает хавбека не менее, чем в 40 миллионов евро. Также Ауар входит в сферу интересов "Арсенала" и "Ювентуса".

22-летний Ауар выступает за "Лион" с 2017 года. Всего он провел за французский клуб 100 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и отдал 18 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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