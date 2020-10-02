ПСЖ намерен перехватить трансферную цель "Ювентуса"

Теги псжювентусуссам ауартрансферылион

ПСЖ намерен перехватить трансферную цель "Ювентуса"

"Пари Сен-Жермен" проявляет интерес к полузащитнику "Лиона" Уссему Ауару, сообщает L’Equipe.

По сведениям издания, парижский клуб намерен приобрести футболиста до закрытия трансферного окна. "Лион" оценивает хавбека не менее, чем в 40 миллионов евро. Также Ауар входит в сферу интересов "Арсенала" и "Ювентуса".

22-летний Ауар выступает за "Лион" с 2017 года. Всего он провел за французский клуб 100 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и отдал 18 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: Диего Коста может перейти в ПСЖ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости: 1 октября

Главные новости: 1 октября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов