ПСЖ намерен перехватить у "Барселоны" молодого аргентинца

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ПСЖ намерен перехватить у "Барселоны" молодого аргентинца

ПСЖ близок к покупке нападающего "Бока Хуниорс" Кристиана Павона, сообщает TNT Sports.

По сведениям издания, трансфер футболиста может быть оформлен в ближайшие дни. Также он входит в сферу интересов "Барселоны". Ранее форварда хотел купить "Зенит", но трансфер так и не состоялся.

В минувшем сезоне 22-летний Павон провел за "Бока Хуниорс" 31 матч во всех турнирах, забил 7 мячей и сделал 17 голевых передач.

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