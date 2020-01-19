ПСЖ намерен переманить Гвардиолу



ПСЖ проявляет интерес к главному тренеру "Манчестер Сити" Хосепу Гвардиоле, сообщает Daily Express.

По сведениям издания, французский клуб намерен сделать испанскому специалисту выгодное предложение по личному контракту. В ПСЖ Гвардиола может сменить нынешнего наставника Томаса Тухеля, которым активно интересуется "Бавария".

Ранее сообщалось, что Гвардиола может покинуть "Манчестер Сити" по окончании сезона, несмотря на то, что его контракт с клубом истекает летом 2021 года.

В данный момент "горожане" занимают второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

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