ПСЖ намерен переманить ключевого хавбека "Реала"

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ПСЖ намерен переманить ключевого хавбека "Реала"ПСЖ намерен переманить ключевого полузащитника мадридского "Реала" Каземиро, информирует испанская пресса.

Сообщается, что парижане готовы предложить 26-летнему хавбеку контракт, который в финансовом аспекте будет существенно более выгодным, нежели он имеет на "Сантьяго Бернабеу".

В нынешнем сезоне Каземиро забил 7 мячей и сделал 3 результативные передачи в 45 матчах за "Реал".

Напомним, бразильский клан игроков ПСЖ недоволен интервью Кавани. | soccernews.ru

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