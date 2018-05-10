ПСЖ намерен переманить ключевого хавбека "Реала"

ПСЖ намерен переманить ключевого полузащитника мадридского "Реала" Каземиро, информирует испанская пресса.

Сообщается, что парижане готовы предложить 26-летнему хавбеку контракт, который в финансовом аспекте будет существенно более выгодным, нежели он имеет на "Сантьяго Бернабеу".

В нынешнем сезоне Каземиро забил 7 мячей и сделал 3 результативные передачи в 45 матчах за "Реал".

Напомним, бразильский клан игроков ПСЖ недоволен интервью Кавани. | soccernews.ru