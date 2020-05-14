ПСЖ намерен подписать Пепе Рейну

Теги псжпепе рейнамиланастон виллатрансферы

ПСЖ намерен подписать Пепе Рейну

Вратарь "Милана" Пепе Рейна может продолжить карьеру во Франции, сообщает Foot Mercato.

По сведениям издания, приобрести испанского стража ворот хочет столичный ПСЖ.

В 37-летнем голкипере парижане видят дублёра для Кейлора Наваса вместо Серхио Рико.

Рейна в январе перешёл в "Астон Виллу" на правах аренды, сыграл 6 матчей и пропустил 13 голов. Его рыночная стоимость - 650 тысяч евро.

Не пропустите: ПСЖ продлит контракт с одним из ветеранов команды. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Клаттенбург признался в ошибках в финале Лиги Чемпионов 2015/16

Клаттенбург признался в ошибках в финале Лиги Чемпионов 2015/16

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 25 54
4 Аталанта Аталанта 25 48
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 26 36
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 25 35
9 Парма Парма 25 35
10 Болонья Болонья 26 34
11 Сассуоло Сассуоло 25 32
12 Кальяри Кальяри 25 32
13 Фиорентина Фиорентина 26 30
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 25 27
16 Сампдория Сампдория 25 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 26 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 26 16
Полная таблица

топ-5 тегов