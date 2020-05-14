ПСЖ намерен подписать Пепе Рейну

Вратарь "Милана" Пепе Рейна может продолжить карьеру во Франции, сообщает Foot Mercato.

По сведениям издания, приобрести испанского стража ворот хочет столичный ПСЖ.

В 37-летнем голкипере парижане видят дублёра для Кейлора Наваса вместо Серхио Рико.

Рейна в январе перешёл в "Астон Виллу" на правах аренды, сыграл 6 матчей и пропустил 13 голов. Его рыночная стоимость - 650 тысяч евро.

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